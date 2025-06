Mesagne – Domenica la premiazione del concorso per reel “La vita è bella”

Domenica 8 giugno alle ore 20:00, presso l’atrio del castello normanno-svevo di Mesagne, con patrocinio dell’amministrazione comunale della città messapica, si terrà l’evento di premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso per reel a tema “La vita è bella” organizzato dall’associazione di promozione sociale VivIlaria aps, fondata in memoria della mesagnese Ilaria Scianaro, appassionata videoamatrice, mancata all’affetto della sua famiglia il 21 settembre 2022 a causa di una grave malattia.

Nel corso della serata verranno premiati i primi tre reel che avranno conquistato il favore del pubblico social attraverso il gradimento espresso dai like su Instagram, nonché i primi tre classificati valutati da una giuria di esperti (i fotografi Roberto Muscio e Vincenzo Tasco) presieduta dal giornalista di Antenna Sud Gianmarco Di Napoli, direttore de Il7 Magazine e Senza Colonne News.

Il concorso, rivolto lo scorso anno esclusivamente agli studenti dell’istituto di istruzione secondaria Epifanio Ferdinando di Mesagne e quest’anno allargato anche agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, ha visto la partecipazione dei ragazzi con video della durata massima di 60 secondi focalizzati sulla bellezza della vita, che merita di essere vissuta malgrado le difficoltà, esattamente come Ilaria Scianaro, sino all’ultimo giorno della sua breve esistenza, ha creduto.

“Sono molto contento che anche quest’anno siamo riusciti a realizzare il concorso, che viene fuori da una delle tante passioni di Ilaria. Il nostro auspicio è quello di estendere la partecipazione alle altre scuole della provincia e ai cittadini comuni, magari creando una categoria apposita. Oggi tirare fuori dei contenuti emotivi sulla vita sembra che faccia parte delle necessità di tutto il tessuto sociale e noi intendiamo dare voce a questa esigenza. Continueremo il nostro lavoro mantenendo sempre vivo il ricordo di Ilaria e coltivando le sue passioni e sue battaglie, prima su tutte quella legata alla lotta contro la violenza sulle donne e alla parità di genere. Per l’organizzazione della serata ringraziamo lo sponsor, un imprenditore di Mesagne che ha voluto mantenere l’anonimato, dimostrando con la sua umiltà la vicinanza alla nostra associazione”, ha dichiarato Mino De Nitto, marito di Ilaria e vice presidente dell’associazione.

Entrando nello specifico, la presidente Maria Carmela Scianaro, sorella di Ilaria, ha commentato così la manifestazione: “Il nostro concorso fotografico, che è alla seconda edizione, è dedicato ai giovani, perché crediamo che siano il futuro e che il loro sguardo abbia la forza di raccontare il mondo con autenticità e speranza. Dai reel che abbiamo ricevuto, emerge con forza un messaggio: per molti di loro la bellezza della vita si trova soprattutto nell’amicizia. Un legame semplice e profondo, capace di dare senso ai momenti quotidiani”.

L’evento, condotto da Marina Poci – redattrice de Il7 Magazine e Senza Colonne News – e da Lorenzo, Riccardo e Alessandro De Nitto, figli di Ilaria, vedrà la partecipazione di numerosi artisti mesagnesi, fieri di portare il loro personale contributo alla causa. In particolare, saranno presenti Emanuele Castrignanò, poeta vernacolare, Lucia Massa, studentessa e cantante, Rita Greco, attrice e poetessa, Benedetta De Nitto, studentessa e ballerina, il maestro Stefania Salamina e l’avvocato Vincenzo Gatto, rispettivamente soprano e pianista, il maestro Francesco Longo e Chiara Longo, musicisti.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.