Mesagne – Don Maurizio Mirilli presenta “Riposati!  È tempo di relazione”, appuntamento in piazza Criscuolo; in piazza Orsini del Balzo torna la “Palma d’Oro”

In piazza Orsini del Balzo – a partire dalle ore 21, con ingresso libero – torna la “Palma D’Oro XIX edizione”. Nel corso dell’evento organizzato dalla Pro Loco, che premia le personalità legate al territorio mesagnese che hanno dato lustro alla città, l’assegnazione del prestigioso riconoscimento: a Nicoletta Manni, étoile della Scala di Milano, per l’Arte della Danza; al M° Cosimo Milone per l’Arte della Musica; al dott. Vincenzo Gatto per la Solidarietà e il Volontariato. Due speciali riconoscimenti andranno alle Associazioni “Avis “ e “Fidas” per le preziose attività di raccolta e sensibilizzazione svolte sul territorio in tema di donazione del sangue. L’apertura dell’evento, e altri suggestivi momenti, saranno affidati ai maestri della “Apulia Dixie Swing Band”, conduce l’attrice e socia “Pro Loco” Giampiera Dimonte. L’armonia che ci insegna la musica, dimostrando come generi e strumenti diversi possano armoniosamente coesistere, possa contaminare gli animi di tutti coloro che sono ancora in guerra nel Mondo”, scrivono gli organizzatori della Palma d’Oro. Sarà proprio la musica a fare da sfondo all’evento, quest’anno la scelta del genere è ricaduta sul Dixieland, lo stileconsiderato come il primo approccio di artisti “bianchi” ai linguaggi sonori dei musicisti afro-americani in ambito Jazz.

Nuovo appuntamento con il Festival del Libro Emergente: nei pressi del bookcrossing “Letti e Riletti” – in piazza Criscuolo dalle ore 21 – don Maurizio Mirilli presenta il suo ultimo libro, “Riposati! È tempo di relazione”, scritto a più mani con Angela Basile e Sonia Vazzano. L’incontro è patrocinato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone “Mesagne Estate 2024”. Quanto è importante riposare nelle relazioni? Gli argomenti trattati si focalizzano sull’importanza del riposo e sulla necessità di imparare a riposare nelle relazioni. Non è un invito a lasciare tutto ma a scoprire, nella vita che viviamo qui e ora, momenti di riposo per viverla appieno. Il libro è rivolto a chi va di corsa, e non riesce mai a riposare, e a coloro che vogliono imparare a farlo, indipendentemente da luoghi, spazi e compagni di viaggio. Modera Regina Cesta, tutti sono invitati a partecipare.