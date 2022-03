“MESAGNE È LA CAPITALE ITALIANA DEL RISCATTO”(DON LUIGI CIOTTI)

Con le parole pronunciate da don Luigi Ciotti si è concluso il convegno organizzato presso l’auditorium del Castello nell’ambito delle iniziative promosse dalla Questura di Brindisi e dal locale Commissariato di PS, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per celebrare il trentennale dell’istituzione del Commissariato di Polizia di Stato di Mesagne. “Di ritorno dal Ministero della Cultura – afferma il sindaco Toni Matarrelli – ho fatto in tempo a partecipare. E ne sono particolarmente felice: è stata una bella emozione, che si aggiunge alle tante che hanno arricchito queste due giornate indimenticabili”.