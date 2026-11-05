Mesagne – Fibra ottica: sanzioni e controlli per garantire ripristini stradali a regola d’arte

MESAGNE, 5 novembre 2026 – Monitoraggio quotidiano, controlli rigorosi e massima fermezza nei confronti delle ditte esecutrici: l’Amministrazione Comunale di Mesagne mette al centro la sicurezza e la tutela del patrimonio pubblico durante i lavori per l’installazione della rete a banda ultra larga.

Per garantire la perfetta esecuzione delle opere e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, è stata avviata un’intensa e severa attività di vigilanza sui cantieri. L’azione di monitoraggio – coordinata dall’Ufficio Lavori Pubblici diretto dall’Ing. C. Perrucci – è stata potenziata con l’incarico a un tecnico dedicato. Questa figura garantisce una presenza costante sul campo, verificando quotidianamente il rispetto delle prescrizioni, la regolarità degli scavi e la qualità dei ripristini effettuati dalle ditte incaricate.

“Siamo davanti a un’opera strategica che proietta Mesagne nel futuro della transizione digitale, ma la modernizzazione non può avvenire a discapito della sicurezza e del decoro urbano” – dichiara il Sindaco Francesco Rogoli. “Proprio per questo, abbiamo potenziato i controlli con un tecnico dedicato. Strutture e uffici comunali monitorano passo dopo passo ogni scavo: sono già state applicate sanzioni e richiami formali in caso di anomalie dei lavori o violazioni delle norme di sicurezza e continueremo ad applicarli ogni qual volta sarà necessario”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Vizzino ribadisce inoltre la linea di massima fermezza per la gestione del post-cantiere: “L’Ente è tassativamente impegnato a far eseguire tutti i lavori di ripristino definitivo del manto stradale a regola d’arte, in totale conformità con i decreti ministeriali vigenti e con il regolamento comunale. Le ditte saranno obbligate a restituire le infrastrutture stradali perfettamente ripristinate e in piena sicurezza, garantendo la tutela del patrimonio pubblico e l’incolumità dei cittadini”.

La conclusione complessiva dei lavori per l’installazione della rete a banda ultra larga realizzati sul territorio della Regione Puglia, e quindi anche a Mesagne, nell’ambito del Piano Italia 1 Giga da Open Fiber S.p.A., è prevista per il 31 gennaio 2027. L’intervento, avviato ufficialmente il 1° luglio 2025, è un’opera infrastrutturale finanziata con fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di fondamentale rilevanza per la digitalizzazione e lo sviluppo strategico della nostra comunità.