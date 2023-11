MESAGNE – FIERA DI NOVEMBRE, TORNA L’ATTESO EVENTO, MA CAMBIANO I LUOGHI

“Fiera di Novembre”, torna l’atteso evento ma cambiano i luoghi



Il tradizionale appuntamento si svolgerà domenica prossima, 19 novembre, presso il piazzale del liceo scientifico e in piazza De Gasperi



Mesagne – Tutto pronto per la tradizionale Fiera di Novembre che si svolgerà domenica 19 novembre. Gli stand di abbigliamento e scarpe, di artigianato, accessori e biancheria intima sono stati predisposti all’interno del piazzale antistante al liceo scientifico “Epifanio Ferdinando”, su via Eschilo, mentre sarà piazzale De Gasperi, lungo il tratto finale di via Brodolini – zona Seta – a ospitare la sezione della fiera dedicata agli animali da cortile, ai prodotti alimentari e ancora all’oggettistica, agli abiti da lavoro, a hobbistica, piante e fiori.



“A Mesagne l’evento Fiera ha radici storiche profonde, che si rinnovano di anno in anno grazie alla partecipazione di numerosi venditori e alla presenza dei tanti visitatori che arrivano anche dai Comuni vicini. Si tratta senz’altro di un appuntamento di natura commerciale, che serve a facilitare vendite e acquisti, – ha commentato il sindaco della città Antonio Matarrelli – ma la ricorrenza rappresenta anche una piacevole occasione per incontrarsi e ritrovarsi in una città moderna, profondamente legata alle proprie tradizioni”.



Lo svolgimento dell’appuntamento in sedi diverse rispetto agli anni passati è stato determinato dalla imminente cantierizzazione di via Brodolini, un’area interessata da un intervento che servirà a dotare la città di un parco urbano caratterizzato da una efficace pavimentazione drenante. “Ringrazio gli uffici comunali per la solerzia con cui si sono attivati per consentire una adeguata organizzazione dei luoghi individuati per lo svolgimento della fiera – ha concluso l’assessore comunale alle Attività Produttive Antonello Mingenti – dal Suap, al personale impegnato nel settore del verde pubblico e della pubblica illuminazione, al Comando di Polizia Municipale, che si sono adoperati, e continueranno a farlo fino alla conclusione dell’iniziativa, per rimodulare l’assegnazione degli spazi di vendita, per effettuare la potatura degli alberi e, in definitiva, per garantire la sicurezza dell’evento”. Come ogni anno, la cosiddetta “Fiera del cappotto” si svolgerà per l’intera giornata di domenica, mentre quella familiarmente denominata “Fiera degli animali” si terrà nella sola mattinata, fino alle primissime ore del pomeriggio.