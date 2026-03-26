Mesagne – furti e occupazione abusiva. Arrestato un minore

POLIZIA DI STATO: MESAGNE, FURTI E OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE, ESEGUITA MISURA CAUTELARE AD UN MINORE

Nella giornata di lunedì 23 marzo, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità emessa in data 18.03.2026 dal Tribunale per i Minorenni di Lecce – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – nei confronti di un minorenne di Mesagne (BR). Al termine delle attività d’indagine degli investigatori del Commissariato P.S. della cittadina messapica, il minore è stato individuato come il presunto autore, in concorso con altri coetanei, di diversi reati tra cui due furti presso un’attività commerciale di Mesagne (BR) consumati il 01 gennaio 2026 , del furto aggravato di un monopattino elettrico rubato ad un giovane extracomunitario il 25 gennaio scorso nei pressi del centro storico di Mesagne (BR), di un altro furto aggravato commesso all’interno di un’abitazione dalla quale sottraeva, tra l’altro, anche energia elettrica per alimentare una adiacente abitazione arbitrariamente occupata nel centro abitato di Mesagne tra il 25 dicembre 2025 e il 25 gennaio .

Dopo le formalità di rito, il minore è stato collocato presso la Comunità educativa.