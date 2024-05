Mesagne – Germogli di Legalità 2024, il programma completo delle iniziative

“Condividiamo rispetto”, il programma completo delle iniziative: promosso dall’amministrazione comunale di Mesagne si svolgerà nel mese di maggio per concludersi il prossimo 6 giugno. Il calendario degli eventi include gli appuntamenti a tema in collaborazione con le Scuole del territorio; il ricordo della giovane Melissa Bassi a 12 anni dall’attentato davanti alla scuola “Morvillo Falcone” di Brindisi; la Giornata cittadina della legalità del 29 maggio; l’iniziativa “Alla scoperta dei paesaggi del Reale” (organizzata nell’ambito del “Canale Reale Green Festival”) in programma domenica 2 giugno presso Masseria Canali – sponde fluviali del Canale Reale, a cura delle cooperative “Terra di Puglia – Libera Terra” e “M’Arte”.