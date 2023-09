MESAGNE – GIOVEDI’ ALLA “DI VITTORIO”PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA SUGGERITRICE”

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE alla Di Vittorio presentazione del libro “LA SUGGERITRICE” di Francesco Colizzi

Parte la programmazione autunnale dell’Associazione AMICI DELLA DIVITTORIO di Mesagne che prevede un calendario di iniziative costruito anche grazie a una larga consultazione avviata nelle settimane precedenti.

Primo appuntamento GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE alle ore 18,30.

Nel salone della DiVittorio in via Castello 20 a Mesagne, sarà presentato il libro autobiografico LA SUGGERITRICE del dott. Francesco Colizzi (Manni editore).

Francesco Colizzi psichiatra, scrittore, operatore sociale … e tanto altro ancora, in questo volume affronta una riflessione autobiografica, tenera, colta, profonda sul “senso stesso” della vita.

Ne nascerà un interessante dialogo con Giovanni Galeone (presidente dell’associazione Amici della DiVittorio) mentre alcuni passaggi significativi del libro saranno letti da Rita Greco.

Il libro: per una grave frattura al femore, uno psichiatra (Colizzi) vive l’esperienza sanitaria di paziente: l’arrivo del 118, il pronto soccorso, gli esami radiologici, l’intervento chirurgico d’urgenza, il ricovero in reparto, l’avvio alla riabilitazione.

La divisa del malato si unisce a quella di medico e insieme, giorno e notte, compiono nel protagonista, con la mente e con il cuore, un affondo nel presente e ancor più nel passato, con i vivi e con chi se ne è andato.

Emergono, quasi grazie a una suggeritrice muta, come in sedute di psicoanalisi, lacerazioni e conflitti per un romanzo interiore, in una conversazione serrata, efficace, liberatoria, con sé stesso e con gli altri.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA DIVITTORIO APS