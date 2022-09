MESAGNE – GLI AUGURI DEL SINDACO MATARRELLI AL NUOVO DIRIGENTE DELLA DIGOS DI BRINDISI

Gli auguri di buon lavoro del sindaco Matarrelli al nuovo dirigente Digos di Brindisi, Walter Tamburrano

Il nuovo dirigente della Digos di Brindisi, Walter Tamburrano, è un giovane vicequestore originario di Mesagne che si è già brillantemente distinto in operazioni di polizia come vicecapo della Squadra Mobile di Venezia, città nella quale ha svolto l’ultimo incarico.

Per Mesagne questa nomina rappresenta un ulteriore momento di crescita, come è stato anche per l’ex dirigente del nostro Commissariato di Polizia, l’ottimo vicequestore Rosalba Cotardo, che proprio qualche giorno fa è stata nominata dirigente della Digos di Lecce.

A entrambi i neo dirigenti, destinati a un compito estremamente delicato, rivolgo gli auguri di buon lavoro a nome mio e dei cittadini di Mesagne.