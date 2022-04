MESAGNE HA PRESENTATO “MESAGNE 2024” ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO

Ecco cosa scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli:

Mesagne alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano: presentazione del programma ‘Mesagne2024’Insieme a Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, all’avv. Marco Caló e all’architetto Simonetta Dellomonaco sono intervenuto per illustrare il programma ‘Mesagne2024’ di cui ‘Umana Meraviglia’ è anima e guida operativa, grazie soprattutto alla speciale rappresentazione del potere trasformativo della cultura che l’architetto Dellomonaco, ideatrice e progettista di ‘Mesagne2024’, ha saputo rendere al meglio.Mesagne promuove un modello che continuerà a raccontarsi con le tante, straordinarie iniziative che siamo in procinto di realizzare: la capacità di fare sistema resta l’irrinunciabile elemento di un percorso che non si ferma.Per questo ringrazio la regione Puglia, sempre pronta a tendere la mano alle idee di valore; Marco Calò, consulente alle Politiche culturali e coordinatore di ‘Mesagne2024’, per il grande impegno di cui è stato e sarà capace. E la nostra Simonetta, che continua a sostenerci con competenza, entusiasmo e passione.