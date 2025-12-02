Mesagne – I Carabinieri incontrano gli alunni di quinta elementare

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Mesagne, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti delle 5^ classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Carducci Materdona” di Mesagne. All’incontro, tenuto dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Luigi D’Oria e da alcuni militari, hanno partecipato 40 studenti ed il corpo docenti.

Con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo della sicurezza e della legalità numerosi sono stati i temi trattati, con particolari approfondimenti su bullismo e sicurezza stradale. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’attenzione particolare è stata dedicata ai temi cruciali dello “stalking” e della violenza di genere, argomenti analizzati nelle loro diverse manifestazioni da un punto di vista sociale e normativo; i ragazzi accompagnati dai loro docenti, hanno avuto modo di confrontarsi con i Carabinieri su fenomeni purtroppo ancora attuali e spesso sottovalutati.

Attraverso racconti e spiegazioni coinvolgenti, gli alunni hanno scoperto la storia dell’Arma ed i suoi valori; i militari hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole, della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine e del senso di responsabilità che accompagna ogni loro intervento. I bambini hanno ascoltato con grande attenzione, dimostrando curiosità e interesse per un mondo spesso visto solo attraverso i film e racconti.

L’incontro si è concluso con un momento di dialogo tra i militari dell’Arma e gli studenti; ponendo numerose domande i bambini hanno dimostrato grande curiosità per la professione e per le sfide quotidiane affrontate dagli uomini e dalle donne in uniforme.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.