Mesagne – I Carabinieri incontrano gli studenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti delle 3^ classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Carducci Materdona” di Mesagne. All’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia, Capitano Vito Sacchi e dal Maresciallo Ordinario Fabio Natola della locale Stazione Carabinieri, hanno partecipato 100 studenti e il corpo docenti.

Numerosi sono stati i temi trattati attinenti alla formazione della cultura della legalità, con particolari approfondimenti su bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, l’uso consapevole dei social network e i pericoli che possono derivare da una incontrollata navigazione sul web, la diffusione di sostanze stupefacenti fra i giovani e i rischi per la salute che ne derivano dal consumo, oltre alle relative conseguenze amministrative e penali. L’attiva partecipazione di diversi alunni ha permesso di analizzare in modo semplice e chiaro, con termini appropriati, la tipologia delle condotte più comuni poste in essere dai “bulli” e dai “cyberbulli” e, in generale, da soggetti che attuano azioni aggressive e di prevaricazione verso gli altri, chiarendo altresì alcuni dubbi rappresentati.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.