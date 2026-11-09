Mesagne, igiene urbana – Lavoratori e cittadini attendono risposte. Failm e Cobas sollecitano il Comune

Personale, organizzazione del servizio e distribuzione dei sacchetti: richiesto un confronto urgente con l’Amministrazione comunale.

MESAGNE – FAILM Servizi Terziario, COBAS Brindisi e RSU COBAS del cantiere GIAL S.r.l. tornano a sollecitare il Comune di Mesagne sulle questioni ancora aperte relative alla gestione del servizio di igiene urbana.

Sul fronte occupazionale, le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro per discutere dell’accordo aziendale di secondo livello sottoscritto il 2 ottobre 2026, del fabbisogno effettivo di personale e dell’organizzazione complessiva del servizio.

Ad oggi, tuttavia, al di là degli impegni relativi ai contratti a tempo determinato, non risultano concretizzati ulteriori benefici economici o normativi a favore dei lavoratori. GIAL S.r.l. ha rinviato alla documentazione di gara, mentre il Comune non ha ancora convocato l’incontro richiesto.

Le organizzazioni sindacali ritengono necessario che agli impegni sottoscritti seguano risultati concreti in termini di diritti, tutele e condizioni di lavoro.

Sul fronte del servizio ai cittadini, rimane irrisolta la questione della distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata della carta e della plastica. Dalla documentazione della Gara n. 222 – CIG B3E5887CDB risultano infatti specifiche indicazioni relative alle dotazioni previste per le utenze, comprese le buste da 110 litri destinate alla raccolta della carta e della plastica.

Dopo le iniziali indicazioni di GIAL relative al possibile ritiro presso la piattaforma di via Murri, la società ha successivamente precisato che le modalità definitive sarebbero state comunicate una volta completate le procedure con l’Amministrazione comunale.

Ad oggi non risulta comunicata una data certa per l’avvio della distribuzione, né sono state chiarite le quantità previste, le modalità di ritiro e la periodicità della fornitura.

Le organizzazioni sindacali hanno pertanto rinnovato formalmente le proprie richieste, sollecitando la convocazione di un incontro congiunto e un riscontro scritto entro dieci giorni dal ricevimento della nuova PEC.

«Non chiediamo privilegi, ma risposte e rispetto. I lavoratori hanno diritto a vedere riconosciuti concretamente gli impegni assunti negli accordi sindacali; i cittadini hanno diritto a un servizio efficiente e a informazioni chiare sulle modalità della raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale, in quanto Stazione Appaltante, deve esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo e garantire un confronto trasparente. Non è accettabile che richieste formali rimangano senza risposte complete».

FAILM, COBAS e RSU COBAS continueranno a seguire la vicenda e, in assenza di riscontri concreti, si riservano di intraprendere ulteriori iniziative sindacali.

FAILM SERVIZI TERZIARIO

Claudio Capodieci – Gioacchino Talliente

COBAS BRINDISI

Cosimo Quaranta