MESAGNE – IL 1^ CIRCOLO CARDUCCI RICORDA IL GIUDICE BORSELLINO

Scuola, cultura e legalità

Il 1° Circolo Carducci ricorda il giudice Paolo Borsellino

“Scuole: Cantieri di giovani eroi” è il titolo dell’evento organizzato dal 1° Circolo Didattico “G.

Carducci” per il prossimo martedì 13 dicembre presso il Teatro Comunale di Mesagne a partire

dalle ore 10,30.

Il Circolo Carducci ha indetto lo scorso 10 ottobre un Concorso interscolastico “1992-2022… dopo

il temporale, spunta l’arcobaleno” rivolto a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole di

Mesagne al fine di favorire, sostenere e valorizzare percorsi, laboratori, proposte educative,

didattiche e d’impegno nell’ambito della promozione della legalità e della cittadinanza

democratica, con particolare coinvolgimento delle giovani generazioni. L’iniziativa è nata per

ricordare e onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino a cui è intitolato un plesso di scuola

primaria del 1° Circolo, in occasione del trentennale dalla strage di via D’Amelio in cui persero la

vita il giudice e i componenti della sua scorta.

Molti e significativi sono i lavori giunti dalle scuole di ogni ordine e grado del territorio a

testimonianza di quanto i nostri alunni e le nostre alunne siano sensibili a queste importanti

tematiche.

Nel corso della manifestazione verranno premiati i primi classificati nelle tre categorie: scuola

primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado.

La promozione del Concorso è anche il risultato della fruttuosa sinergia tra i diversi attori del

territorio mesagnese: ha infatti avuto il patrocinio del Comune di Mesagne e della Provincia di

Brindisi e è stato sostenuto dalla preziosa collaborazione della Fondazione San Giorgio, del

Comitato interscolastico dei genitori e delle librerie “Lettera 22” e “La carica dei 101”.

Oltre alla premiazione l’evento rappresenterà un importante momento di formazione e crescita

per la nuova generazione di Mesagne: studentesse e studenti potranno infatti dialogare con le

personalità del nostro territorio che si sono distinte per l’impegno e la dedizione nella difesa e

nella promozione dei valori della legalità, dal Procuratore Capo della Repubblica dott. Antonio De

Donno al Prefetto dott.ssa Carolina Bellantoni e al Questore dott. Annino Gargano. Autorità a cui

verrà consegnato un bassorilievo realizzato appositamente dall’artista e scultore Carmelo Conte

che ha accolto da subito l’invito della Preside Patrizia Carra a collaborare a questo importante

momento di riflessione per l’intera comunità educante di Mesagne.

Ospite d’eccezione, collegato a distanza, sarà il fratello del giudice scomparso, Salvatore

Borsellino, testimone e divulgatore del coraggio che deve guidare le azioni e i cuori dei nostri

giovani perché “la paura è normale che ci sia, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio”.

L’evento sarà preceduto da un momento più ristretto presso il plesso di scuola primaria “Paolo

Borsellino” dove verrà scoperta una targa in onore del giudice, realizzata sempre dall’artista

Carmelo Conte.