MESAGNE – IL 26 AGOSTO TORNA “LA SAGRA DI LI PUVIRIEDDI”

Il 26 agosto torna la Sagra di li puvirieddi al Salento Fun Park.

Per l’occasione N.A.I.P. in concerto, direttamente da X Factor.

Udite udite, dico a voi, Signori e Signore tutti.

Dopo 2 anni, torna per la sua Decima Edizione la Sagra di li puvirieddi!

Il 26 agosto dalle 21 ti aspettiamo al Salento Fun Park, in via Udine a Mesagne

Tutti insieme per celebrare ciò che ci rende più umani e creativi: la signora Povertà!

Come sempre le nonne del quartiere di aspettano per mangiare insieme marangiani chini, riso patate e cozze, favi e cicori, pizzette e mortadella, muluni all’acqua e chi più ne ha più ne metta.

Alle 22 poi ritorna la grande musica live con un’artista d’eccezione: N.A.I.P., direttamente da X Factor e ospite a Propaganda Live di Diego Bianchi.

N.A.I.P. è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri: un’operazione delicata, rischiosa, audace; una grande capacità performativa al servizio di una scrittura innovativa, fortemente identitaria e scevra di etichette musicali.

Infine, l’immancabile Palo della Cuccagna a squadre! Una sfida d’altri tempi in cui le squadre partecipanti, arrampicandosi con goliardia e forza al Grande Palo, si contenderanno la vittoria di ambitissimi premi in prelibatezze! A presentare lo spettacolo gli amici di Inextradio!

Mettete in moto le vostre Apicelle, rispolverate i traini, venite in bici, in Ciao o come preferite… e sempre viva la povertà!

Il 26 agosto ritorna la sagra. E non potete assolutamente mancare.

Tutte le info: https://www.facebook.com/events/1337979893279483

Biglietti qui: https://www.eventbrite.it/e/387912726407

10,00 euro + diritti di prevendita