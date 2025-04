Mesagne – Il 27 aprile sarà solo festa religiosa per Mater Domini

A seguito del ritorno alla Casa del Padre dell’amato Papa Francesco, si comunica che la Festa religiosa di Mater Domini sarà comunque celebrata secondo il programma già diffuso.

In particolare, per rispetto alla morte del Papa, è stata annullata la processione di Sabato 26 aprile con la presenza dei pellegrini da Pisignano (Le) e l’accensione dei fuochi d’artificio.

Inoltre, nei giorni di venerdì 25 e sabato 26, si chiede ai giostrai e ai commercianti ambulanti delle bancarelle, di ridurre la musica mostrando rispetto per la morte del Pontefice.

Domenica 27 aprile, giorno della Festa, saranno celebrate le SS. Messe alle ore 7, 8, 9.30 e 11. La processione partirà alle ore 18.30 dal Santuario e si concluderà con la Celebrazione della Messa intorno alle ore 20.

Giovedì 24 aprile, alle ore 20, nel Santuario di Mater Domini sarà celebrato il Santo Rosario per il Papa defunto.

Venerdì 25 aprile alle ore 20.00, in Chiesa Madre, le comunità parrocchiali si incontreranno per la Veglia in suffragio di Papa Francesco.

Affidiamo alla materna intercessione di Maria, Mater Domini l’anima del caro Papa Francesco.