Mesagne – Il Comitato Feste Patronali chiede il sostegno dei cittadini

Cari Concittadini,

con grande emozione ci prepariamo a vivere anche quest’anno la Festa Patronale in onore della

Madonna del Carmine nostra Protettrice, momento profondamente sentito dalla nostra comunità

mesagnese che dal lontano 1651 si rinnova ogni anno sempre con la stessa intensità e trepidazione.

Un appuntamento che unisce fede, tradizione e spirito di appartenenza, che desideriamo rendere

speciale grazie al contributo di tutti voi, come i nostri padri e i nostri avi con amore hanno sempre fatto

nel corso dei secoli.

Il Comitato Feste Patronali di Mesagne è già al lavoro per organizzare un programma che accompagni e

coinvolga l’intera cittadinanza nel modo migliore durante le celebrazioni religiose, con luminarie,

concerti bandistici, eventi musicali e fuochi pirotecnici.

È inutile dire che come ogni anno, la realizzazione di questi eventi richiede l’impegno e il sostegno

dell’intera comunità. Pertanto, vi invitiamo con affetto a partecipare alla raccolta fondi, secondo le

vostre possibilità.

Chiunque potrà contribuire in questi modi:

• Avvicinandosi presso i punti di raccolta designati dal Comitato nella sede in Piazza IV Novembre o

presso la casetta in legno nei pressi della Colonna Votiva della Madonna in Villa Comunale;

• Direttamente ai membri del Comitato (muniti di tesserino di riconoscimento e documento di

identità);

• Presso le Parrocchie di Mesagne nei giorni di raccolta o nelle mani del Parroco;

• Tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT14L0526279210CC0831169332, intestato a: Comitato

Feste Patronali – Mesagne, con la causale “Donazione Festa Patronale Madonna del Carmine 2025”.

Quest’anno, nel cuore della festa nei pressi della Sede del Comitato, verrà installato uno schermo,

gentilmente donato da una ditta di Mesagne, che illustrerà dettagliatamente gli eventi religiosi e civili

che caratterizzeranno i giorni della solennità, e allo stesso tempo servirà per ringraziare pubblicamente

tutti coloro che avranno contribuito con grande generosità alla sua realizzazione.

Siamo sicuri che Mesagne, Civitas Mariae, saprà rendere omaggio alla nostra Madre Celeste nel modo

migliore, così da donare ai mesagnesi, ai turisti e a tutti coloro che ci onoreranno della loro presenza,

una festa degna della sua antica storia e devozione.

Con riconoscenza e fiducia.

Mesagne, 7 giugno 2025

Il Comitato Feste Patronali di Mesagne