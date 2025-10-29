Mesagne. Il laboratorio sartoriale della Casa di Zaccheo presenta il “Mercatino del Cucito”Un’iniziativa di solidarietà e integrazione

La Casa di Zaccheo di Mesagne promuove il Mercatino del Cucito, frutto del laboratorio sartoriale che coinvolge donne e persone in situazione di fragilità in un percorso di inclusione sociale, formazione e dignità attraverso il lavoro manuale. L’iniziativa si terrà presso il piazzale di Mater Domini nei seguenti giorni:

Venerdì 31 ottobre dalle ore 17.00 alle 19.00

Sabato 1 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00

Saranno esposti e messi in vendita manufatti artigianali realizzati a mano: oggetti per la casa, accessori ricamati, articoli regalo e prodotti ispirati al tempo natalizio. Ogni pezzo racconta una storia di riscatto e di cura, rappresentando non solo un dono da acquistare, ma soprattutto un gesto di concreta solidarietà. La Casa di Zaccheo, realtà radicata nel territorio mesagnese, conferma così la sua missione di accoglienza e promozione umana. Attraverso questo mercatino, si offre al pubblico l’opportunità di sostenere progetti sociali destinati a chi vive situazioni di bisogno, favorendo percorsi di autonomia e reinserimento.