Mesagne – iniziativa di Comune e Confercenti per piazza Criscuolo

È ufficialmente nato il Comitato di Gestione di Piazza Criscuolo, frutto di una preziosa sinergia

tra i commercianti locali, la delegata di Confesercenti Mesagne, Stefania Semeraro, e il delegato

alla ricettività, sagre e feste della tradizione del Comune di Mesagne, Francesco Lotti.

Il Comitato di Gestione si pone come obiettivo primario la riqualificazione della storica Piazza

Criscuolo, cuore pulsante della città, che avrà finalmente l’opportunità di essere restituita alla

comunità con un nuovo volto, più accogliente, funzionale e in grado di stimolare nuove opportunità

di sviluppo economico.

Il Comitato si impegnerà anche nell’organizzazione di eventi che celebrino le tradizioni locali,

promuovendo la cultura del territorio e creando occasioni di incontro.

“Questo Comitato è il risultato di una collaborazione che punta a fare di Piazza Criscuolo un

simbolo di rinnovamento e partecipazione. Lavorando insieme, possiamo restituire alla nostra città

uno spazio che non solo rappresenti la nostra comunità e le sue tradizioni, ma che diventi anche

un volano per lo sviluppo economico del territorio”, ha dichiarato Stefania Semeraro.

Francesco Lotti, ha aggiunto: “La riqualificazione di Piazza Criscuolo è un primo passo per

permettere che il centro storico possa trasformarsi in un luogo dove le attività commerciali e le

associazioni del territorio possano cooperare sinergicamente trasformando piazze e vicoli in luoghi

sempre più attrattivi per i turisti, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita del

territorio.”

Ulteriore esempio di questo lavoro di cooperazione tra il Comune, Confesercenti e i commercianti

si era già concretizzato da diversi mesi anche con il Comitato di Piazza Commestibili, lavoro che

prosegue con successo, con nuove idee che verranno a breve comunicate.

Questa collaborazione dimostra come una comunità possa affrontare le sfide del presente e

costruire un futuro prospero per tutti, sviluppando nuove opportunità che possano valorizzare

anche altre aree della città, con l’intento di rendere Mesagne una città sempre più attrattiva e

vivibile.