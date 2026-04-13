Mesagne – Intesa raggiunta nel “campo largo” con Rogoli candidato

Documento politico-programmatico

L’impegno del Campo Largo e dei movimenti civici mesagnesi per proseguire con il buon governo della città dell’esperienza della giunta Matarrelli

La coalizione del Campo Largo e delle liste civiche di Mesagne si presenta alle prossime elezioni amministrative con l’obiettivo di dare continuità all’impegno avviato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Toni Matarrelli, che negli ultimi anni ha saputo dare slancio, fiducia e risultati concreti alla comunità mesagnese.

Nel contesto politico attuale, caratterizzato da sfide complesse e da una crescente domanda di stabilità e visione strategica, si rende necessario promuovere un percorso fondato sul principio del campo largo: un’alleanza ampia, plurale e responsabile, capace di unire sensibilità diverse attorno a obiettivi comuni per il bene della comunità.

A Mesagne, questo percorso parte da un dato politico chiaro: il consenso straordinario ottenuto alle ultime elezioni regionali da questa coalizione, con la conseguente elezione dell’ex sindaco Toni Matarrelli a consigliere regionale prima e a Presidente del consiglio regionale poi, rafforzando ulteriormente il peso politico ed istituzionale del territorio.

L’esperienza maturata ha dimostrato che una politica capace di unire — e non dividere — può produrre progettualità, visione e sviluppo condiviso. Questo risultato è il riconoscimento di un modello amministrativo fondato su competenza, continuità e capacità di ascolto, in cui una guida stabile e coerente è stata in grado di produrre risultati concreti, generando fiducia e partecipazione.

Da questa consapevolezza nasce l’impegno rinnovato delle forze politiche e civiche che compongono la coalizione, nel segno della responsabilità, della continuità e dell’innovazione amministrativa. Il progetto del campo largo e delle forze civiche, infatti, non rappresenta una mera sommatoria di forze politiche, ma una scelta strategica che si innesta su una base solida già esistente: quella di un’amministrazione che ha saputo costruire credibilità nel tempo. La continuità amministrativa diventa, in questo senso, un valore da preservare e rafforzare, non per inerzia, ma per consolidare un percorso virtuoso già avviato.

Dal confronto delle ultime settimane sono emerse le principali linee programmatiche, già poste a base del programma amministrativo presentato alle elezioni del 2024, sulle quali la coalizione ritiene debba svilupparsi il lavoro della prossima amministrazione comunale:

1. Tutela della convivenza civile e dell’ordine pubblico;

2. Assetto del territorio e sviluppo urbanistico sostenibile;

3. Tutela ecologica con azioni a beneficio della comunità;

4. Qualità dello sviluppo economico aderente alle potenzialità e vocazioni del territorio, con particolare riferimento all’agricoltura e all’agroindustria, commercio, artigianato e zona industriale-commerciale;

5. Ruolo della cultura e valorizzazione dei beni culturali, per la crescita civile ed economica del territorio;

6. Responsabilità della Politica per promuovere partecipazione e fiducia nelle Istituzioni pubbliche.

Guardare al futuro significa mettere a sistema le energie migliori del territorio, superando divisioni sterili e personalismi, per costruire una proposta politica inclusiva, capace di interpretare i bisogni reali della cittadinanza. Il campo largo si configura come lo strumento più efficace per garantire stabilità, sviluppo e rappresentanza.

A partire da questi temi si svilupperà nei prossimi giorni un confronto con il tessuto associativo della città per giungere alla definizione di un programma condiviso, che accolga e valorizzi il contributo delle tante risorse presenti nella nostra comunità.

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Un nuovo impegno per Mesagne

In coerenza con questi principi, la coalizione ha individuato nella figura di Francesco Rogoli, già Assessore all’Urbanistica dell’amministrazione uscente, il candidato sindaco che avrà il compito di guidare l’alleanza nelle prossime elezioni amministrative. Una scelta che nasce dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi anni, ma anche da un forte senso di responsabilità dimostrato dall’insieme delle forze politiche e civiche che compongono la coalizione.

A tal proposito, un ringraziamento particolare va rivolto ad Anna Maria Scalera, Vincenzo Sicilia e Omar Ture, espressione delle liste civiche locali, che pur individuati quali possibili candidati alla guida della città, hanno favorito un percorso di sintesi; la colazione ha inoltre concordato sull’opportunità di riconoscere, nel caso di affermazione elettorale, alle stesse liste civiche locali la carica di vice sindaco.

La scelta di Francesco Rogoli rappresenta la volontà di preservare e rilanciare il percorso di sviluppo e coesione avviato in questi anni, grazie alla sua competenza amministrativa, alla conoscenza del territorio e alla capacità di unire visione, concretezza e dialogo.

Le forze politiche e civiche che compongono la coalizione (Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Prossima, Per, La mia città,Città solidale e riformista, Avanti Mesagne) presenteranno alla città un progetto in continuità con l’amministrazione Matarrelli ed al tempo stesso aperto, condiviso e orientato al futuro.

Mesagne ha oggi l’opportunità di consolidare quanto di buono è stato fatto, proiettandosi verso nuove sfide con una visione chiara e una base politica ampia e coesa, nella convinzione che possa continuare a crescere come modello di buona amministrazione, partecipazione e bellezza urbana. La coalizione del campo largo e delle liste civiche locali rappresenta la naturale evoluzione di questo percorso.