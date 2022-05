MESAGNE – L’8 MAGGIO LA PRIMA PARTITA DEL CUORE

L’8 maggio, presso lo stadio Alberto Guarini di Mesagne, si terrà la 1^ partita del Cuore organizzata dall’ASD Virtus Calcio Mesagne in collaborazione con l’APS Coloriamo il mondo. La manifestazione sportiva vedrà la partecipazione della Polizia, dei Carabinieri, dell’Amministrazione Comunale e dei Vigili Urbani che scenderanno in campo, insieme ad una selezione della Virtus Mesagne, con grande entusiasmo per aderire ad un straordinario progetto di solidarietà. L’iniziativa, intitolata “un cuore per l’autismo” e patrocinata dal Comune di Mesagne, si pone come obiettivo una raccolta fondi a favore di progetti e/o laboratori destinati a bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico. Si auspica una partecipazione significativa della cittadinanza affinché questa iniziativa di solidarietà possa diventare un’ulteriore occasione di crescita e di inclusione per l’intera comunità. L’ASD Virtus Calcio Mesagne, ritenendo che lo sport sia un importante veicolo di inclusione ed integrazione sociale, tiene a sottolineare che questa iniziativa di solidarietà non sarà l’unica, ma rappresenta solo l’inizio di un percorso che la società intende intraprendere nel prossimo futuro. L’associazione “Croce Amica” , partner dell’evento, assicurerà la presenza di una postazione di pronto intervento. Si potrà accedere allo stadio dalle 08.45; chi vorrà assistere all’evento di beneficenza potrà donare all’ingresso un obolo volontario. Si ringraziano “LESVIL” e “CEA Construction”, sponsor ufficiali dell’iniziativa e i contributi di “Irene Atelier – Abiti da Sposa”, “Mimma Parrucchieri” e “A Chiare Lettere”