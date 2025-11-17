Mesagne. La Colletta Alimentare 2025: un successo straordinario grazie alla generosità del territorio

La Colletta Alimentare 2025 si è conclusa con un risultato eccezionale: 3.146 kg di generi alimentari raccolti, una quantità significativamente superiore rispetto allo scorso anno. Un traguardo che testimonia ancora una volta la forza della solidarietà e l’impegno condiviso della comunità nel sostenere le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi volontari che, con entusiasmo e disponibilità, hanno dedicato tempo ed energie per rendere la giornata un momento di incontro, accoglienza e dono. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo della raccolta.

Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che hanno scelto di donare parte della propria spesa: un gesto semplice, ma capace di fare una grande differenza. La generosità dei cittadini ha permesso di raggiungere un risultato che avrà un impatto concreto sul territorio.

Un sincero grazie, inoltre, ai supermercati aderenti, che hanno collaborato con disponibilità e sensibilità, mettendo a disposizione spazi e risorse per accogliere i volontari e favorire la partecipazione all’iniziativa.

«Insieme abbiamo costruito qualcosa di davvero importante» – dichiarano gli organizzatori – «e questo risultato dimostra quanto la solidarietà possa essere un motore di speranza e cambiamento. Continuiamo su questa strada, uniti per il bene comune».

La Colletta Alimentare si conferma così un appuntamento di valore per tutta la comunità, un’occasione per fare del bene e rafforzare il legame tra persone, territorio e istituzioni.