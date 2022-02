MESAGNE – LA GRATITUDINE DEL SINDACO AL CAPITANO CORVINO

La gratitudine del sindaco Matarrelli al capitano Corvino: “Chiederò che gli venga conferita la cittadinanza onoraria di Mesagne”

“Il capitano Antonio Corvino, da settembre 2018 comandante della compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni, da aprile 2022 ricoprirà il ruolo di responsabile della compagnia dei Carabinieri di Salerno.Ieri mattina, insieme al presidente del Consiglio comunale Omar Ture, l’ho raggiunto nel suo ufficio per salutarlo ed esprimergli gratitudine, la mia e quella dell’Amministrazione comunale, per la traccia di professionalità che lascia. Ma non è tutto. Ho infatti avvertito anche il bisogno di manifestargli il mio sincero apprezzamento per l’approccio che ha avuto nei riguardi del nostro territorio, sempre e soprattutto nei frangenti più delicati, osservando in ogni occasione attenzione e sensibilità non comuni. Anche alla presenza del tenente Alberto Bruno, gli ho infine anticipato che chiederò al Consiglio Comunale che a lui, ad un uomo di giustizia e cuore, che merita di essere annoverato tra le migliori personalità che questa città abbia conosciuto, venga conferita la cittadinanza onoraria di Mesagne.“Mesagne e i mesagnesi sono cosa bella”, mi ha detto in un momento di reciproca commozione il capitano Corvino. Ed è verissimo, anche grazie a lui“.