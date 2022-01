MESAGNE – LA POLIZIA ARRESTA UN RUMENO 28ENNE PER VIOLENZA E RESISTENZA

Nella trascorsa giornata personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Mesagne durante il servizio di controllo del territorio, traeva in arresto in flagranza del reato di violenza, resistenza e minacce a P.U, un rumeno di circa 28 anni in stato di agitazione e alterazione psicofisica, causata dall’evidente abuso di sostanze alcoliche.

Nello specifico, nella mattinata di ieri 30 gennaio, gli operatori della Squadra Volante provvedevano a controllare una persona che con fare sospetto si aggirava tra le abitazioni di una zona centrale della città di Mesagne. All’atto del controllo il predetto si rifiutava di fornire le proprie generalità iniziando a minacciare e aggredire con violenza gli operatori di polizia, tant’è che questi ultimi per riuscire a contenere l’aggressività del soggetto in stato di agitazione, utilizzavano l’Oleoresin Capsicum (spray irritante) in dotazione al personale della Squadra Volante della Polizia di Stato, strumento irritante oculare con effetti reversibili che arricchisce il ventaglio delle dotazioni in uso alle forze di polizia e che rappresenta una valida alternativa alla coazione fisica nei casi di soggetti in stato di alterazione psicofisica. Infatti proprio grazie all’utilizzo di questo strumento di dissuasione e autotutela si riusciva a bloccare il ragazzo e a trarlo in stato di arresto con la successiva liberazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 121 norme di attuazione del c.p.p.. Peraltro durante tutto l’evento il 28enne si rifiutava di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree e “sputava” ripetutamente in direzione del personale operante, pertanto allo stesso veniva contestata anche la sanzione amministrativa prevista del Decreto per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.