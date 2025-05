Mesagne – La Polizia di Stato arresta due presunti spacciatori

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel tardo pomeriggio del 14 maggio 2025, gli agenti della Polizia di Stato di Brindisi, durante i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel comune di Mesagne, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio due soggetti, mesagnesi, entrambi di 48 anni.

In particolare, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di un posto di controllo, è riuscito a bloccare un’autovettura, con a bordo due soggetti noti agli agenti per i loro precedenti di polizia, che alla vista degli operatori hanno cerato di allontanarsi a grande velocità per eludere il controllo cercando anche di disfarsi di un involucro.

Gli agenti, sono riusciti a fermare l’auto con i due soggetti a bordo e a recuperare l’involucro, contenente sostanza stupefacente del tipo hascisc per un peso complessivo di circa 90 gr, oltre ad altri 4 gr trovati presso l’abitazione di uno dei due predetti soggetti.

Al termine delle formalità di rito, entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto in fragranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, come disposto dal PM di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi e sottoposti agli arresti domiciliari.