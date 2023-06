MESAGNE: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA PRESUNTO SPACCIATORE

Nella giornata del 29 maggio u.s., personale della Polizia di Stato, durante servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, traeva in arresto in flagranza di reato un soggetto mesagnese ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

In particolare, personale della polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di attività info-investigativa e dopo aver notato alcuni movimenti sospetti di un soggetto nei pressi dell’abitazione del presunto reo, procedeva ad una perquisizione domiciliare che dava esito positivo. Nello specifico venivano rinvenuti e debitamente sequestrati circa 150 gr. di sostanza stupefacente, circa 45 gr del tipo hascisc e 100 gr circa del tipo marijuana, oltre a due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza.

Dopo le analisi tecniche del personale della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. e le formalità di rito, l’arrestato, visti i chiari ed inconfutabili elementi di reità, veniva tratto in arresto in fragranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio ex art. 73 DPR 309/90 e, per come disposto dal P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, lo stesso veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Il contrasto all’attività di spaccio è continuato anche nel fine settimana appena trascorso con la segnalazione all’Autorità Amministrativa di un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, sorpreso nel centro storico di Mesagne con della sostanza stupefacente del tipo marijuana.