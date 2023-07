MESAGNE: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN PRESUNTO SPACCIATORE

Nella giornata del 19 luglio 2023, personale della Polizia di Stato, durante i predisposti servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, traeva in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un giovane pregiudicato di Torre S. Susanna.

In particolare, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Mesagne, nel mentre effettuava un posto di controllo sulla via per San Vito nei pressi dello svincolo della SS7 Mesagne Centro, notava uno scooter di grossa cilindrata il cui guidatore, alla vista della Polizia di Stato, con una manovra fulminea cambiava direzione di marcia e si dava a repentina fuga in direzione di San Vito dei Normanni (BR). Gli operatori si ponevano immediatamente all’inseguimento dell’uomo e, dopo alcuni chilometri, riuscivano a fermare la folle corsa del mezzo. All’atto del controllo, occultato sotto il sellino dello scooter veniva rinvenuto e sequestrato un “panetto” di sostanza stupefacente del tipo cocaina purissima del peso netto di 100 gr. Veniva inoltre sequestrata una somma di denaro e, nel proseguo degli accertamenti, presso la sua abitazione veniva rinvenuto e sequestrato uno jammer (disturbatore di frequenza utilizzato come dispositivo di antintercettazione).

A seguito delle analisi tecniche del personale della Polizia Scientifica e al termine delle formalità di rito, il giovane veniva arrestato e, come disposto dal PM di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione dell’A.G.