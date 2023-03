MESAGNE: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN PRESUNTO SPACCIATORE

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un ventisettenne mesagnese.

In particolare, nella tarda serata dell’8 marzo, durante i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione delle rapine nei pressi dei Centri Commerciali di questa provincia, voluti dal Questore della Provincia di Brindisi Annino Gargano, personale del Commissariato di P.S. di Mesagne, notati alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’area commerciale tra Brindisi e Mesagne, procedeva al controllo di un uomo mentre armeggiava vicino ad un’autovettura. A seguito del controllo, gli operatori rinvenivano e sequestravano, occultati in uno zainetto e nella tasca interna della giacca, una “pietra” del perso di 50 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina ancora da suddividere in dosi, un bilancino di precisone e altri 4 gr circa di cocaina già suddivisa in 5 dosi e pronti per essere immessi sul mercato.

Visti gli elementi di reità raccolti e terminate le formalità di rito, l’arrestato, per come disposto dal P.M. di Turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Mesagne.