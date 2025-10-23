Mesagne – La Polizia esegue ordine di carcerazione nei confronti dell’autore di diverse rapine

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel pomeriggio del 16 ottobre 2025, gli investigatori della Polizia di Stato dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato P.S. di Mesagne, hanno dato esecuzione al provvedimento di Esecuzione Pene Concorrenti e contestuale Ordine di Esecuzione della Pena della Reclusione di anni 7 e mesi 4, emesso dall’Ufficio Esecuzione Pena della Procura della Repubblica di Brindisi, a carico di un pregiudicato residente a Mesagne.

L’esecuzione penale scaturisce dal cumulo delle pene inflitte per due rapine commesse nel settembre del 2023 a Mesagne e a Brindisi e per una tentata rapina a perpetrata a Brindisi. Gli arresti scaturirono a seguito di attività d’indagine del Commissariato P.S. di Mesagne e della Squadra Mobile di Brindisi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi per l’espiazione della pena detentiva.