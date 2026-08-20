Mesagne – La Virtus lancia la campagna dei soci sostenitori

Stagione Sportiva 2026 – 2027: Campionato Interregionale Serie B Tessera Socio Sostenitore
Una attesa lunga 35 interminabili anni, stagioni di sofferenze, delusioni, ma dopo il buio è arrivato il 31 Maggio
2026: l’apoteosi, una Città intera impazzita di gioia, ciò che sembrava chimera è diventato realtà, si siamo in
Serie B! La Società ha già risposto in maniera importante, regalando a tutta la Città un roster pronto a far
divertire e innamorare i propri tifosi, ora tocca alla Città fornire una risposta importante. La Rossotono presenta
oggi la TESSERA SOCIO SOSTENITORE Stagione Sportiva 2026 – 2027, pensando a tre tipologie così da
accontentare tutte le esigenze dei propri sostenitori.
PLATINUM: hai diritto all’ingresso alle 15 gare della stagione regolare, posto numerato e riservato in Tribuna
Centrale Seggiolino, la t – shirt New Virtus Mesagne, un aperitivo con i tuoi Campioni, sorteggio riservato ai
sostenitori Platinum con in palio 5 posti alla Cena di Natale alla presenza di tutta la squadra e Partner
Commerciali, partecipare al sorteggio riservato ai Sostenitori Platinum che metterà in palio 10 maglie ufficiali da
gioco autografate da tutta la squadra, diritto di prelazione acquisto biglietti settore PLATINUM eventuale
seconda fase (playoff – playout).
Contributo 150,00 €
GOLD: con la Tessera Gold hai diritto all’ingresso alle 15 gare della stagione regolare, posto numerato e
riservato in Tribuna Centrale Gradone, il berretto ufficiale New Virtus Mesagne, diritto di prelazione acquisto
biglietti settore GOLD eventuale seconda fase (playoff – playout). Contributo 100,00 €
CLASSIC: con la Tessera Classic hai diritto all’ingresso a 15 gare della stagione regolare nei due lati del
palazzetto non Tribuna Centrale, diritto di prelazione acquisto biglietti settore CLASSIC eventuale seconda fase
(playoff – playout). Classic non garantisce posto riservato e numerato. Contributo 80,00 €
PUNTI ACQUISTO TESSERE SOCIO SOSTENITORE ROSSOTONO NEW VIRTUS MESAGNE
Bar Nuovo Magrì Via Gualtiero D’Ocra, 54
Supermercato Rossotono via XXV Aprile, 8