Mesagne. L’APSSD Virtus Mater Domini ha organizzato una doppia amichevole di calcio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i campi sportivi della Misericordia hanno ospitato una doppia amichevole che ha visto protagonisti i giovani atleti dell’APSSD Virtus Mater Domini Mesagne e dell’ASD Paradiso Brindisi.

Un appuntamento che ha superato il semplice aspetto sportivo, diventando un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema che riguarda l’intera comunità: il rispetto.

L’iniziativa ha voluto sottolineare come la vera forza non sia nella prepotenza, ma nella capacità di collaborare, ascoltare e valorizzare l’altro. Lo sport, con i suoi principi di unità e fair play, diventa un potente strumento educativo: fare squadra, sostenersi, rialzarsi insieme quando qualcuno cade.

«Oggi i ragazzi hanno giocato con determinazione, coraggio e cuore — dichiarano le due società — perché essere forti significa essere giusti. E questo messaggio vogliamo portarlo anche fuori dal campo: dire NO alla violenza, difendere chi ha bisogno, scegliere sempre il rispetto».

La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il ruolo formativo dello sport e l’impegno congiunto di APSSD Virtus Mater Domini Mesagne e ASD Paradiso Brindisi nella promozione di valori positivi dentro e fuori dal campo.