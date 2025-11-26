Facebook Instagram
Mesagne. L’APSSD Virtus Mater Domini ha organizzato una doppia amichevole di calcio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i campi sportivi della Misericordia hanno ospitato una doppia amichevole che ha visto protagonisti i giovani atleti dell’APSSD Virtus Mater Domini Mesagne e dell’ASD Paradiso Brindisi.
Un appuntamento che ha superato il semplice aspetto sportivo, diventando un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema che riguarda l’intera comunità: il rispetto.

L’iniziativa ha voluto sottolineare come la vera forza non sia nella prepotenza, ma nella capacità di collaborare, ascoltare e valorizzare l’altro. Lo sport, con i suoi principi di unità e fair play, diventa un potente strumento educativo: fare squadra, sostenersi, rialzarsi insieme quando qualcuno cade.

«Oggi i ragazzi hanno giocato con determinazione, coraggio e cuore — dichiarano le due società — perché essere forti significa essere giusti. E questo messaggio vogliamo portarlo anche fuori dal campo: dire NO alla violenza, difendere chi ha bisogno, scegliere sempre il rispetto».

La giornata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il ruolo formativo dello sport e l’impegno congiunto di APSSD Virtus Mater Domini Mesagne e ASD Paradiso Brindisi nella promozione di valori positivi dentro e fuori dal campo.

