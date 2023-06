MESAGNE – LE INIZIATIVE DI DOMANI E SABATO

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, sezione di Mesagne, la Società italiana di storia militare e il Comune di Mesagne invitano alla cerimonia di inaugurazione del Museo Militare, un luogo allestito per raccogliere centinaia di cimeli delle due Guerre mondiali. L’iniziativa si svolgerà venerdì 23 giugno alle ore 18,00 in Piazza Orsini del Balzo. Il museo nasce dalla volontà degli ultimi reduci, che per anni hanno raccolto e conservato oggetti di guerra che altrimenti sarebbero andati perduti, ed è finanziato con fondi del Ministero dei Beni Culturali. L’impegno di tutti loro trova attuazione grazie all’impegno del presidente Giovanni D’Aloisio e degli attuali soci dell’Associazione. Il risultato è uno spazio espositivo accessibile a visitatori e scolaresche.

Ø Venerdì 23 giugno alle ore 20.30, per il Festival del Libro Emergente – rassegna letteraria organizzata dall’associazione Scintilla – sarà presentato il volume “Le ragioni del cappero” di Simona Volpe. L’evento si svolgerà presso il Chiostro di Palazzo dei Celestini (sede del Comune, in via Roma 2). <<L’incipit di questa raccolta poetica, il punto iniziale e programmatico, va individuato ne “Il vagito del papavero>>. Qui l’autrice scrive alla sua anima, dunque a sé stessa e a ogni forma di vita presente nell’Universo: «...Schiuditi anima mia / lascia a terra l’elmo e lo scudo / vesti la luce e perdona / l’ottusità conformata / la sepoltura dell’identità…». <<Sembra davvero un piccolo manifesto di poetica, una sintesi di ciò che si dispiega nel corso della silloge>>, ha scritto dell’opera il professor Giovanni Petta.

Ø Sabato 24 giugno, l’associazione Di Vittorio organizza “Alice e le altre off. Il festival delle registe, scrittrici e poete. Pensiero e azione”, reading letterario. L’iniziativa è organizzata da Collettiva edizioni indipendenti e nasce nel 2014 con l’obiettivo di valorizzare il cinema fatto dalle donne. Negli anni, ha affiancato al cinema la letteratura e la poesia: un progetto, dunque, pensato per recuperare il senso di appartenenza a una collettività e promuovere i saperi delle donne, grazie a un avvicinamento intimo e appassionato ad artiste da conoscere e non dimenticare. Lo sguardo, la voce, il punto di vista delle donne tornano nell’ottava edizione del 2023 del festival per parlare di registe, scrittrici, poetesse. L’iniziativa si svolgerà nell’Atrio del Castello comunale a partire dalle ore 20.

Ø Sabato 24 giugno – in via Antonio Profilo fu Tommaso, 26 – alle ore 20 riapre a Mesagne il Museo Fantasy – Arte ed Effetti Speciali dei fratelli Gabriele e Vittorio Magrì, in esposizionesculture iperrealistiche e gli effetti speciali protagonisti di tantissimi set cinematografici, con decine di opere inedite e interattive. Per tutto il periodo estivo, resterà visitabile ogni giorno dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 18 alle 24 (chiuso mercoledì mattina). Per info, consultare la pagina FB e Instagram Museo Fantasy, museofantasy@gmail.com www.museofantasy@jimdo.com tel. 3394910872.