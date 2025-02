Mesagne, le visite guidate gratuite e i percorsi tematici da febbraio ad aprile

Da domani – domenica 2 febbraio – il Castello comunale di Mesagne accoglierà i visitatori con un ricco programma di visite guidate e attività didattiche. Gli eventi, a cura di “M’Arte sas”, la società che gestisce l’Infopoint turistico per conto del Comune di Mesagne, hanno l’obiettivo di rendere il contenitore culturale più importante della città un luogo aperto, dove cittadini e ospiti possano vivere momenti di crescita culturale ma anche di svago e socializzazione.

Sono previste iniziative di valorizzazione destinate alle diverse fasce di visitatori, con un’attenzione particolare per le famiglie e i bambini, i giovani e gli over 60; l’obiettivo principale sarà quello di soddisfare le esigenze delle diverse fasce di pubblico, interpretando il programma di accoglienza turistica e valorizzazione messo in atto dall’Amministrazione comunale.

Il Castello sarà aperto dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; rimarrà chiuso solo il lunedì mattina. Ogni domenica pomeriggio sono previste le visite guidate gratuite al Castello, su prenotazione, alle ore 17:00 e alle ore 18:30. È previsto il solo ticket d’ingresso al Castello di euro 3,00 a persona. Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, anche l’ingresso sarà gratuito (Mesagne aderisce al progetto ministeriale “Domeniche al Museo” promosso dal MiC).

Dal 16 febbraio al 27 aprile 2025 gli appuntamenti a tema:

– domenica 16 febbraio – “Un amore di Castello”;

– domenica9 marzo – “Donna tra mito e storia;

– domenica23 marzo – “Dal Castello ai tesori di Palazzo Cavaliere”, alla scoperta del Museo di Arte Sacra “Cavaliere – Argentiero”;

– domenica 27 aprile – data dedicata a Cataldo Mannarino con il percorso “100 passi nella storia”, per scoprire la città al tempo della famiglia De Angelis.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare al numero di tel. 0831 732285 oppure inviare un WhatsApp al 329 1668064.