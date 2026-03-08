Mesagne – “Manifare”: In piazza Commestibili il nuovo laboratorio artigianale di Cosimo Aresta

C’è un nuovo cuore pulsante nel centro storico di Mesagne, un luogo dove il tempo
sembra rallentare per lasciare spazio alla precisione del gesto e alla nobiltà della materia. In Piazza
Commestibili, da alcuni mesi, ha aperto i battenti “Manifare”, il laboratorio artigianale di Cosimo
Aresta.
Una nascita simbolica
Fedele a uno stile fatto di discrezione e sostanza, il titolare ha voluto celebrare l’apertura non con
una tradizionale inaugurazione ma nel silenzio della notte di Natale, quando ha rimosso i fogli che
oscuravano le vetrine. Un gesto carico di significato, quasi un rito di svelamento, per presentare alla
città un progetto che affonda le radici nella tradizione e nella passione.
Trent’anni di esperienza al servizio del restauro.
Cosimo Aresta non è un esordiente: porta con sé un bagaglio di trent’anni di esperienza maturata nel
settore del restauro di beni artistici e mobiliari, con collaborazioni sia in Italia che all’estero. Quello
di Piazza Commestibili è il luogo dove l’attività creativa delle mani trasforma la materia in varie
forme.
Il significato di “Manifare”
Il nome scelto, “Manifare”, racchiude l’essenza stessa del progetto: l’azione profonda e quasi magica
delle mani che “fanno”, modellano e riparano. All’interno del laboratorio convivono diverse anime:
Restauro: per la conservazione e il recupero di mobili e beni artistici.
Tradizione: con la creazione di manufatti frutto della tradizione artigianale contadina.
Creatività pura: attraverso creazioni artistiche eseguite con tecniche come l’intarsio, il traforo e il
mosaico.
Un presidio di artigianato autentico
In un’epoca dominata dal “mordi e fuggi” industriale, “Manifare” si pone come un presidio di
artigianato autentico, restituendo a Mesagne quel sapore di bottega che è parte integrante della sua
storia.
Un caloroso benvenuto a questa nuova realtà che arricchisce il nostro centro storico con eleganza e
professionalità.