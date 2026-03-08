Mesagne – “Manifare”: In piazza Commestibili il nuovo laboratorio artigianale di Cosimo Aresta

C’è un nuovo cuore pulsante nel centro storico di Mesagne, un luogo dove il tempo

sembra rallentare per lasciare spazio alla precisione del gesto e alla nobiltà della materia. In Piazza

Commestibili, da alcuni mesi, ha aperto i battenti “Manifare”, il laboratorio artigianale di Cosimo

Aresta.

Una nascita simbolica

Fedele a uno stile fatto di discrezione e sostanza, il titolare ha voluto celebrare l’apertura non con

una tradizionale inaugurazione ma nel silenzio della notte di Natale, quando ha rimosso i fogli che

oscuravano le vetrine. Un gesto carico di significato, quasi un rito di svelamento, per presentare alla

città un progetto che affonda le radici nella tradizione e nella passione.

Trent’anni di esperienza al servizio del restauro.

Cosimo Aresta non è un esordiente: porta con sé un bagaglio di trent’anni di esperienza maturata nel

settore del restauro di beni artistici e mobiliari, con collaborazioni sia in Italia che all’estero. Quello

di Piazza Commestibili è il luogo dove l’attività creativa delle mani trasforma la materia in varie

forme.

Il significato di “Manifare”

Il nome scelto, “Manifare”, racchiude l’essenza stessa del progetto: l’azione profonda e quasi magica

delle mani che “fanno”, modellano e riparano. All’interno del laboratorio convivono diverse anime:

Restauro: per la conservazione e il recupero di mobili e beni artistici.

Tradizione: con la creazione di manufatti frutto della tradizione artigianale contadina.

Creatività pura: attraverso creazioni artistiche eseguite con tecniche come l’intarsio, il traforo e il

mosaico.

Un presidio di artigianato autentico

In un’epoca dominata dal “mordi e fuggi” industriale, “Manifare” si pone come un presidio di

artigianato autentico, restituendo a Mesagne quel sapore di bottega che è parte integrante della sua

storia.

Un caloroso benvenuto a questa nuova realtà che arricchisce il nostro centro storico con eleganza e

professionalità.



