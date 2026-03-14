Mesagne – Merfcoledì la presentazione di “La maledizione italiana”, il nuovo libro di Cereghino e Fasanella

Giovanni Fasanella ritorna a Mesagne per presentare il suo nuovo libro (scritto insieme a M.J.Cereghino) dal titolo LA MALEDIZIONE ITALIANA: La guerra di Churchill contro De Gasperi, le trame per il controllo del Medio Oriente e del Canale di Suez, la lunga storia di una ribellione stroncata (Fuoriscena Editore).

L’appuntamento è per MERCOLEDI 18 MARZO 2026 alle ore 18 presso il Salone della “Di Vittorio” in via Castello, 20 a Mesagne. Introdurrà la serata Norma De Francesco, vice Presidente dell’Associazione “Di Vittorio” mentre Emanuele Denitto dialogherà con l’autore GIOVANNI FASANELLA.

Il libro è un documento storico rivelatore e straordinario. È la ricostruzione puntuale e inedita di una vicenda che riscrive la nascita della Repubblica sulle macerie della Seconda guerra mondiale. “L’Italia deve rimanere sotto il nostro controllo”: è ciò che pretendono i britannici, il cui Impero è ormai in decadenza. Anche se non si rassegnano all’idea di non essere più i protagonisti della scena mondiale.

Sono gli inglesi che hanno costruito il leader Mussolini. Sono gli inglesi che, negli anni Trenta, quando il Duce si avvicina pericolosamente a Hitler, pianificano di sostituirlo con quello che definiscono il «fascismo buono». Ma l’operazione fallisce.

Nel dopoguerra la furia di Churchill e degli apparati britannici si scatena contro Alcide De Gasperi, l’uomo che sta tentando di ricostruire il nostro paese. Un gigante politico, il leader della Democrazia Cristiana. La sua storia, e in particolare il decennio 1944-1954, è il cuore di questo libro. Ed è impressionante ciò che svelano i documenti interni di Downing Street, del Foreign Office e degli 007 al servizio di Sua Maestà.

Per Churchill, De Gasperi rappresenta il nemico da abbattere. Lo accusa di aver sostenuto e perfino armato le rivoluzioni laiche e nazionaliste in Egitto e Iran, che mettono in discussione il dominio di Londra sul Medio Oriente e il Canale di Suez e colpiscono gli interessi delle grandi compagnie petrolifere anglosassoni.

La reazione di Londra è durissima. Attentati, falsi dossier e una violenta macchina del fango si abbattono su un’intera classe dirigente. De Gasperi ne rappresenta il vertice. È lui la vittima di quella maledizione italiana che ha colpito come un sortilegio ogni leader politico che ha provato a rivendicare un’idea legittima di sovranità nazionale sin dal 1861.

Questo libro ha l’ambizione di rendere di pubblico dominio una verità storica che non va più taciuta.

È un’iniziativa di

Associazione “G Di Vittorio” Mesagne

Biblioteca Portulano