Mesagne, nuova sede per l’Ambulatorio di linfodrenaggio, riabilitazione post chirurgia del carcinoma mammario e patologie neoplastiche. Un passo avanti per la salute delle pazienti

La rete di assistenza per le pazienti sottoposte a interventi di chirurgia mammaria oggi si amplia con l’inaugurazione di una nuova sede di Mesagne afferente alla Uosd Fisiatria. La Asl Brindisi, già da venti anni, è stata la prima azienda sanitaria della Regione Puglia a dotarsi di ambulatorio dedicato al trattamento del linfedema, con cinque fisioterapisti specializzati che operano in tre distretti della provincia. Questo nuovo presidio, che si aggiunge alle tre strutture già operative nei Distretti sociosanitari 1, 2 e 4, nasce con l’obiettivo di offrire un supporto ancora più capillare e mirato nel percorso di recupero post-operatorio, post-acuto e cronico.

L’inaugurazione si è tenuta oggi nel Distretto sociosanitario 4 di Mesagne, al primo piano, alla presenza del direttore generale Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, del direttore vicario del distretto di Mesagne Cesare Salerno, del dirigente amministrativo Giuseppe Solito, dei rappresentanti delle istituzioni locali, del sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, del consigliere regionale Mauro Vizzino, delle associazioni dei pazienti, del responsabile della Uosd Fisiatria Giovanni De Stradis, della coordinatrice Vittoria Ligorio e dei fisioterapisti degli ambulatori territoriali della Uosd, specialisti del settore e coinvolti nella gestione del percorso riabilitativo dei pazienti.

Un servizio essenziale per il benessere delle pazienti

Il linfodrenaggio e la riabilitazione post chirurgia del carcinoma mammario rivestono un ruolo fondamentale nel trattamento delle donne che affrontano interventi per patologie mammarie, in particolare in seguito a interventi per neoplasie. Il percorso riabilitativo mira a ridurre complicanze come il linfedema, aumentare la mobilità dell’arto superiore e favorire una ripresa funzionale completa, migliorando sensibilmente la qualità della vita delle pazienti.

Con questa nuova sede, la Asl Brindisi rafforza il proprio impegno nel garantire cure sempre più accessibili, riducendo i tempi di attesa e avvicinando il supporto specialistico alle pazienti che ne hanno bisogno. L’apertura di questo ambulatorio non solo incrementa la capacità di presa in carico delle pazienti, ma rappresenta anche un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle donne che affrontano un percorso di cura complesso e delicato.

Verso una rete di assistenza sempre più efficiente

A breve sarà istituito un tavolo tecnico aziendale con l’obiettivo di ottimizzare e potenziare la rete di ambulatori dedicati al linfodrenaggio e alla riabilitazione post chirurgia mammaria. Questo gruppo di lavoro multidisciplinare sarà composto da specialisti del settore, con il compito di monitorare le esigenze delle pazienti, migliorare l’organizzazione dei servizi e promuovere nuove iniziative per rendere l’assistenza sempre più efficace e tempestiva.

Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di garantire una sanità più vicina ai bisogni delle pazienti, con cure all’avanguardia e una rete di supporto sempre più strutturata.