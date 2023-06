Mesagne, nuovi impianti di videosorveglianza per la sicurezza di periferie e centro urbano

Progetto “Occhi sempre aperti”, bando Pon Legalità 2022: dal ministero dell’Interno 150mila euro al Comune di Mesagne per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, nelle periferie e al Centro. Ad annunciarlo è il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli: <<Presto la città si doterà di nuove telecamere di videosorveglianza, verranno collocate nelle periferie urbane, in prossimità degli accessi alla città, e al centro: il ministero degli Interni ha ammesso a finanziamento il progetto candidato dal Comune nell’ambito dei fondi Pon e Poc “Legalità 2014-2020” per l’implementazione dei dispositivi di videosorveglianza a garanzia della sicurezza del territorio. Attraverso il nuovo sistema, sarà possibile memorizzare le immagini e rilevare le targhe di veicoli dei responsabili di eventuali illeciti>>.La somma complessiva che verrà utilizzata per gli interventi ammonta a circa 172mila euro. <<L’Amministrazione comunale di Mesagne – spiega il sindaco Matarrelli – ha scelto, infatti, di destinare ulteriori 22mila euro alle azioni di rafforzamento degli obiettivi indicati nella proposta e precedentemente condivisi insieme alla Prefettura di Brindisi, alle Forze dell’Ordine – in particolare con il dirigente del commissariato della polizia di Stato, Giuseppe Massaro, e il comandante dei Carabinieri, luogotenente Luigi D’Oria – e al locale Comando di Polizia Municipale. Ringrazio l’ing. Angelo Capodieci, responsabile per il Comune di Mesagne dell’Area Innovazione tecnologica, Sistemi informativi e telematici, per aver curato la presentazione dell’articolata proposta progettuale>>.