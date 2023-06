MESAGNE – OGGI UNA GIORNATA DEDICATA AI GIOCHI DI STRADA ED ALLA PIZZICA

Mesagne, oggi, domenica 25 giugno: una giornata dedicata ai giochi di strada e alle 21 concerto di pizzica

La trottola, le cerbottane, le 5 pietre, scacchi e shangai giganti, campana, la cuccagna, il salto della corda, una megapista di biglie: dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 21, il Centro Storico diventerà un campo da gioco all’aperto, con postazioni dislocate nie diversi punti dedicate ai giochi di strada.

Alle 19.30, in Piazza Orsini del Balzo si svolgerà il torneo di Biliardone, un calcio balilla con personaggi in carne e ossa. E alle 20.30 gran finale con il tiro alla fune e una gara di 200 persone che sfidano altri 200 giocatori in una mastodontica prova di forza. L’iniziativa – organizzata dall’aps “Casarmonica” in collaborazione con la cooperativa “Rinascita” – Progetto SAI e il patrocinio della città di Mesagne – è promossa con l’intento di fornire ad adulti e bambini l’occasione di divertirsi insieme. La partecipazione è gratuita e rivolta a un pubblico che include tutte le fasce d’età. Nato con una finalità iniziale di natura esclusivamente ludica, il Festival dei Giochi si è trasformato in un’esperienza socio-culturale, di contrasto al gioco d’azzardo e alle ludopatie.

Dalle 21 in poi, in Piazza Orsini, il gruppo de “I Sarchiatoria” terrà un concerto con i più apprezzati brani di pizzica salentina, iniziativa gratuita.