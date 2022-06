MESAGNE – PARTE IL PROGETTO “UN MEDICO PER AMICO”

“Un medico per Amico: un

percorso sicuro tutto per me!”



Parte il progetto “Un medico per Amico: un percorso sicuro

tutto per me!” dell’Associazione di Promozione Sociale

Coloriamo il Mondo in collaborazione con Fondazione San

Giorgio, Apulia Diagnostic e il Rotary club Brindisi Appia

Antica. Il progetto è rivolto ai soggetti portatori di disturbi dello

spettro autistico ed è finalizzato ad assicurare l’accesso

all’assistenza, abbattendo le barriere organizzativo-gestionali

con cui attualmente le famiglie si scontrano nel momento in cui

necessitano di prestazioni sanitarie sia di primo livello che

specialistiche.

Durante la conferenza stampa di oggi, tenutasi presso la sala

meeting del centro Medico Apulia Diagnostic, è stato introdotto

e presentato il progetto dal presidente del Rotary club Brindisi

Appia Antica, Cosimo Simone e poi è stato argomentato e

ampliato dalla presidentessa Monica Contessa dell’Aps

Coloriamo il Mondo e dal Presidente del comitato tecnico

scientifico della Fondazione San Giorgio, il Dott. Sergio Pede.

Per andare incontro ai vari bisogni ed alle esigenze delle

famiglie con bambini autistici oltre ad Apulia Diagnostic, che

metterà a disposizione il laboratorio di radiologia, il laboratorio

di ultrasonografia e i propri medici specialisti, saranno coinvolti

nel progetto anche i partner della struttura stessa che nella

figura dell’Ing. Cosimo Ricco, amministratore del laboratorio di

analisi cliniche Medica s.r.l. e nella figura del Dott. Gian Paolo

Campana amministratore dello studio odontoiatrico Apulia Dent

s.r.l., hanno accolto con estremo piacere la proposta e si sono

messi a disposizione per poterla realizzare.

A conclusione della presentazione del progetto, a nome delle istituzioni, è intervenuto per dei commenti finali Il Dr. Antonio Calabrese, Consulente Politico alla Disabilità del Comune di Mesagne e Presidente Consorzio Br4. che ha manifestato apprezzamento e ha ringraziato per l’iniziativa anche a nome del Sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli e del Presidente della Terza Commissione Sanità Puglia, Mauro Vizzino.

Analogo apprezzamento è stato espresso dal Direttore Generale dell’Asl Brindisi il Dr. Flavio Maria Roseto.