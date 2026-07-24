Mesagne partecipa al Progetto europeo “INCLUDE”: rafforzare la Leadership e l’Impegno Democratico delle Persone con Disabilità

Al via INCLUDE: “Inclusive Leadership and Democratic Engagement for Persons with Disabilities”, un’iniziativa transnazionale di cui fa parte la città di Mesagne, volta a trasformare il panorama della partecipazione democratica localmente e in Europa. Finanziato dal programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) dell’Unione Europea, il progetto nasce per affrontare la persistente sottorappresentazione delle persone con disabilità nei ruoli di leadership e nei processi decisionali.

Guidato dal principio fondamentale “Nulla su di noi senza di noi”, INCLUDE mira a promuovere la cultura dell’inclusione e a individuare e rimuovere le barriere che impediscono una partecipazione civica paritaria, promuovendo una cultura democratica che rifletta la reale diversità della popolazione europea.

Il progetto riunisce sette partner provenienti da sei paesi europei, unendo l’esperienza di organizzazioni della società civile e autorità locali: Associazione MOVEO (Austria) – Coordinatore, Comune di Mesagne (Italia), Consiglio Locale di Tal-Imġarr (Malta), Equality NGO (Macedonia del Nord), Zavod ODTIZ (Slovenia), Proportional Message Associacao (Portogallo), Skills Zone Malta (Malta).

Nell’arco di 24 mesi, INCLUDE svilupperà una serie di attività chiave destinate a lasciare un impatto duraturo come un Toolkit sulla Rappresentanza Inclusiva, una pubblicazione che nascerà da una fase di analisi e ascolto a livello locale, per guidare autorità locali, rappresentanti politici e terzo settore nell’implementazione di pratiche partecipative; Formazione alla Leadership: un modulo formativo per dotare le persone con disabilità — con un focus particolare su donne e giovani — delle competenze e della fiducia necessarie per l’advocacy e l’impegno civico; coinvolgimento pubblico, con la organizzazione di una conferenza internazionale che avrà luogo a Mesagne.

Attraverso le relazioni internazionali create dal progetto si intende dar vita ad una rete sostenibile di comuni e organizzazioni impegnati per l’uguaglianza.

La fase di ascolto e partecipazione del progetto partirà il 27 luglio con un primo focus group a cui parteciperanno le ragazze e i ragazzi dei centri diurni della Cooperativa Sociale Alba.

Dichiarazione obbligatoria:

Il progetto INCLUDE è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Le opinioni espresse sono tuttavia degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell’Unione Europea.