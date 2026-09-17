Mesagne – Petiti resta alla guida del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle

Davide Petiti resta alla guida del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Mesagne. La riconferma è arrivata all’unanimità nel corso dell’assemblea riunita ieri presso la sede del MoVimento 5 Stelle di via dei Florenzia.

La votazione si è svolta nel rispetto del regolamento dei Gruppi Territoriali, alla presenza di Ruggiero Valzano, Coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle per la provincia di Brindisi, e del consigliere comunale Omar Ture.

Il voto unanime rappresenta per il gruppo mesagnese una conferma del percorso intrapreso e, allo stesso tempo, una nuova responsabilità: proseguire il lavoro sul territorio, mantenendo aperto il confronto con la comunità e l’attenzione sui temi che riguardano più da vicino la città.

L’attività del Gruppo Territoriale continuerà attraverso incontri, iniziative e momenti di confronto con iscritti e cittadini. Al centro dell’azione del gruppo resteranno le esigenze della comunità mesagnese e le questioni che incidono sulla vita quotidiana della città, con l’obiettivo di favorire una partecipazione sempre più ampia alla discussione pubblica.

«Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti – dichiara Davide Petiti –. La riconferma all’unanimità rappresenta una responsabilità importante e uno stimolo a proseguire il lavoro intrapreso. Continueremo a essere presenti sul territorio, ad ascoltare i cittadini e a confrontarci con loro sui problemi e sulle opportunità della nostra città. Lo faremo insieme, con impegno e spirito di servizio, mettendo al centro Mesagne e la sua comunità».

La riconferma di Petiti segna dunque la prosecuzione del percorso del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Mesagne. Partecipazione, ascolto e presenza sul territorio resteranno i punti di riferimento dell’attività del gruppo, con la volontà di mantenere un confronto costante con la cittadinanza e di contribuire al dibattito pubblico sui temi che riguardano il presente e il futuro della città.

Gruppo Territoriale

MoVimento 5 Stelle – Mesagne