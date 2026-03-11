Mesagne – Polizia di Stato, restituita attrezzatura rubata ad un lavoratore

Il 17 febbraio scorso, al termine di alacre attività investigative veniva individuato e deferito all’A.G. l’autore di un furto avvenuto la mattina precedente ai danni di un lavoratore mesagnese al quale veniva riconsegnato anche tutto il materiale asportato. Nello specifico verso le 06:00 del 16 febbraio 2026, un falegname mesagnese, nel mentre si portava sul posto di lavoro, durante una sosta nei pressi della via Marconi di Mesagne, subiva il furto di tutta la sua attrezzatura dall’interno del suo automezzo, materiale indispensabile per la sua attività lavorativa. A seguito degli accertamenti di p.g., gli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne, riuscivano ad individuare l’autore del furto, deferendolo all’A.G., riuscendo anche a recuperare tutta l’attrezzatura asportata, riconsegnandola al proprietario. È stata, altresì, avviata le procedure per l’applicazione del divieto di ritorno nel comune di Mesagne al soggetto.