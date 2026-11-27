L’iniziativa formativa è promossa dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Mesagne, in coordinamento con Regione Puglia

MESAGNE – Una visita cordiale durante l’attività formativa. Ieri sera, giovedì 26 novembre 2026, presso gli spazi di LAB CREATION, nel cuore pulsante del centro storico di Mesagne, l’Associazione Collettivo Musicarte Odv ha avuto il piacere di ospitare la vicesindaca e assessora Anna Maria Scalera, che ha condiviso un momento di incontro con i partecipanti del laboratorio di informatica del progetto Punti cardinali for work.

Grazie ai servizi dell’Orientation Desk, l’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di donne e uomini, offrendo loro un’occasione preziosa per rimettersi in gioco e acquisire nuove competenze pratiche e trasversali. All’interno di questo percorso formativo di alto livello è emerso con forza il ruolo centrale di MusicArte, il cui impegno ha saputo dare un’anima e un forte impulso alle attività didattiche.

Sotto la guida attenta e professionale del docente Cosimo Pinto, gli allievi sono stati accompagnati passo dopo passo nell’apprendimento, raggiungendo una preparazione tale da poter sostenere l’esame finale. A coronamento dell’impegno dimostrato, a tutti coloro sarà rilasciato un attestato ufficiale che certifica le abilità acquisite.

L’iniziativa vanta solide radici istituzionali. Infatti è promossa dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Mesagne, approvata dalla Regione Puglia e finanziata dal Fondo sociale europeo plus (Fse+), con l’ambizioso obiettivo di creare un’alleanza strategica e duratura tra scuole, imprese, enti locali e cittadini.

Il successo di Mesagne Orienta è garantito da un solido lavoro di squadra che vede protagonisti il Comune di Mesagne (Ufficio Politiche Giovanili), Fondazione Smile Puglia, Associazione La Manovella Ets, Associazione Collettivo Musicarte Odv, Street Sport Association Salento Fun Club, Cgil Camera del Lavoro di Brindisi e Cna Brindisi.