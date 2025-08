Mesagne respira con “PNEUMA”: questa sera la musica di David Seta accende il cuore antico della città

Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, alle ore 21:00, il sagrato della Chiesa Madre di Mesagne in Piazza IV Novembre si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per PNEUMA – Breathe: più che un concerto, un’esperienza sonora e intima che unisce musica, parola ed emozione in un’unica, avvolgente atmosfera.

Protagonista della serata è l’album Breathe di David Seta (nome d’arte di Davide Petiti), un ciclo di sette brani per pianoforte che raccontano un viaggio interiore, dal dolce sussurro di Lullaby alla tensione intensa di E Minor Confusion. Al pianoforte, il Maestro Massimiliano Conte, interprete capace di trasformare le note in respiri sospesi.

Accanto alla musica, la voce dell’attrice Giampiera Dimonte darà corpo e suggestione ai brani, intrecciando parole e suoni in un dialogo che attraversa emozioni e silenzi. Il programma abbraccia anche pagine di Gershwin, Liszt, Debussy, Chopin e Ravel, creando un ponte tra epoche e sensibilità diverse.

L’evento, organizzato dall’Associazione Me Art con il patrocinio del Comune di Mesagne e la collaborazione di Farina Pianoforti e Fa.Se. Audio Real Full Service, è aperto a tutti: dagli appassionati di musica classica ai semplici amanti della bellezza e del silenzio condiviso.

“Il respiro è ciò che ci unisce, ciò che ci ricorda di essere vivi” afferma Petiti. Questa sera, a Mesagne, quel respiro diventerà musica.

📍 Dove: Sagrato della Chiesa Madre, Piazza IV Novembre – Mesagne (BR)

🕘 Orario: 21:00

🎟 Ingresso libero