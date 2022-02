MESAGNE RICORDA MICHELE DI SCHIENA VENERDI’ 25 FEBBRAIO ALLE ORE 18,30

Salone della Di Vittorio a Mesagne in Via Castello, 20 e in diretta sulla pagina Facebook della Di Vittorio

LA BUONA BATTAGLIA DEL RADICALISMO EVANGELICO. Miche Di Schiena nella sinistra cattolica

È questo il titolo del volume sarà presentato Venerdì 25 febbraio alle ore 18,30 e che contiene la biografia, fondata su documenti archivistici, di Michele Di Schiena (1934-2020), nato a Lecce e vissuto soprattutto a Brindisi, dove è stato magistrato del lavoro.



Il testo ricostruisce la giovanile esperienza aclista e soprattutto l’attività, con ruoli locali e nazionali, di dirigente dell’Azione cattolica, con una propria originale visione di radicalismo evangelico, sempre dalla parte degli ultimi.

La lunga militanza di impegno civile e politico, con la partecipazione a esperienze come quella della Lega Democratica e con la promozione di formazioni politiche quali Presenza Democratica e ASinistra, nel territorio salentino, insieme agli ideali di uguaglianza, giustizia sociale, critica al capitalismo, difesa dell’ambiente fanno di Di Schiena una originale e singolare figura di intellettuale impegnato a tutto tondo nella sinistra cattolica del Mezzogiorno.

Sono molti gli amici di Mesagne che hanno conosciuto e collaborato con Michele Di Schiena, alcuni dei quali parteciperanno all’iniziativa.

Norma De Francesco, vice Presidente dell’Associazione AMICI DELLLA DI VITTORIO introdurrà la serata, mentre relazioneranno il dott. Maurizio Portaluri (Presidente dell’Associazione Archivio per l’Alternativa “Michele Di Schiena”) e il prof. Fortunato Sconosciuto (“Manifesto 4 Ottobre). Modera l’incontro il prof. Giancarlo Canuto.

È previsto il collegamento online del prof. Fulvio De Giorgi, autore del libro.



Come previsto dalle norme in vigore per l’accesso al Salone della Di Vittorio è previsto il SUPER GREEN PASS e mascherine FFP2.

L’autore:

Fulvio De Giorgi è nato a Lecce nel 1956. È professore ordinario di Storia della pedagogia e dell’educazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. È Presidente del CIRSE e condirettore degli “Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche” e della “Rivista di Storia dell’Educazione”. Tra le ultime pubblicazioni, Paolo VI. Il papa del Moderno (Morcelliana 2018), La Repubblica grigia. Cattolici, cittadinanza, educazione alla democrazia (La Scuola 2016), La rivoluzione transpolitica. Il ’68e il post-’68 in Italia (Viella 2020