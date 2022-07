MESAGNE – RITROVATO L’82ENNE SCOMPARSO. ERA IN STATO CONFUSIONALE

Si è conclusa pochi minuti fa la ricerca di un anziano mesagnese di 82 anni di cui i familiari non avevano più notizie da stamane.

Le ricerche hanno visto la partecipazione di carabinieri, polizia di stato ,vigili del fuoco, protezione civile , volontari e polizia locale .

Ed è stata proprio una pattuglia della polizia locale di Mesagne ad individuare l anziano ,in stato confusionale ,all interno di un vecchio casolare posto alla periferia lungo la strada provinciale per San Pancrazio .

Immediatamente e’ stato soccorso dal servizio 118 che ne sta valutando le condizioni generali.

Avvisata l Autorita locale di pubblica sicurezza ed il sindaco della città messapica .