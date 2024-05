Mesagne, seminario formativo con Giampiero Griffo nella RSA Casa Melissa della Cooperativa OSA

La Cooperativa OSA, proseguendo nel suo programma formativo per i suoi soci lavoratori, aperto anche alle associazioni di volontariato del territorio, agli operatori pubblici e agli amministratori, organizza un nuovo evento per venerdì 31 maggio alle 14:30 nella sala polifunzionale delle RSA Villa Bianca e Casa Melissa a Mesagne. Ospite di eccezione sarà il dottor Giampiero Griffo, personalità di riferimento nell’area dei diritti umani e della cooperazione internazionale.

Il dottor Griffo è infatti componente dell’Osservatorio nazionale sulle disabilità e presidente nazionale della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo. Esperto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (era presente all’atto della sua approvazione al Palazzo di Vetro a New York), terrà un incontro formativo sull’applicazione di tale importante strumento legislativo, sottoscritto dall’Italia 15 anni fa.

“Gli articoli della Convenzione ONU, in particolare l’art.25 sul diritto alle migliori cure disponibili e l’art.26 su abilitazione e riabilitazione, costituiscono una fonte d’ispirazione continua per innalzare la qualità del lavoro assistenziale e di cura per gli ospiti di Casa Melissa ha dichiarato il dottor Franco Colizzi, direttore sanitario della struttura –. Ma ci stiamo concentrando anche su quegli articoli che sanciscono il diritto alla privacy, al pieno rispetto della dignità personale e all’affettività in comunità”.

“Alla fine di giugno – conclude – è in programma un seminario formativo proprio sull’affettività e sessualità delle persone con fragilità. E il percorso prevede numerose tappe anche rivolte all’apertura all’esterno e alla collaborazione con il volontariato e le istituzioni locali”.