Mesagne si prepara a celebrare il secondo anniversario del riconoscimento della Via Appia “Regina Viarum” a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO con una straordinaria “Giornata dell’Appia”. Un ricco programma di eventi diffusi, interamente gratuiti e aperti alla cittadinanza, pensato per valorizzare il patrimonio storico, archeologico ed enogastronomico del territorio.

Le celebrazioni coinvolgeranno tre luoghi simbolo della storia e della cultura mesagnese: il Castello Normanno-Svevo, il Parco Archeologico di Muro Tenente e la Casa dell’Appia.

Lunedì 27 luglio, presso il Castello Normanno-Svevo, è previsto l’accesso gratuito al Castello e al Museo Civico “Mater”, arricchito da una visita guidata a tema a cura della Cooperativa “Gaia” con inizio alle ore 18:30 (per info e prenotazioni: 0831/732285).

Presso il Parco Archeologico di Muro Tenente l’apertura e l’accesso gratuito si terranno lunedì 27 luglio, mentre martedì 28 luglio alle ore 18:00 si terrà una visita guidata gratuita d’eccezione con la preziosa partecipazione del prof. Gert Burgers, direttore scientifico del sito archeologico (per info e prenotazioni: Ilaria Ricci – 345/8723311)

Infine, lunedì 27 luglio presso la Casa dell’Appia si svolgerà l’apertura e l’accoglienza guidata, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, a cura della Cooperativa “Gaia”, accompagnata da una degustazione di prodotti tipici locali, enologici e da forno, a cura della Cooperativa sociale “Giro di Boa” (per info e prenotazioni: Laura Scalera – 340/196811).

Per garantire la migliore fruizione delle attività, è auspicabile una prenotazione attraverso i recapiti telefonici dedicati a ciascun sito.

“Celebrare il secondo anniversario del riconoscimento della Via Appia a Patrimonio UNESCO significa rinnovare il nostro impegno nella custodia e nella promozione di un’eredità millenaria che appartiene a tutti noi – dichiara il Sindaco Francesco Rogoli. Questi appuntamenti diffusi e gratuiti offrono a residenti e visitatori l’occasione di riappropriarsi dei propri luoghi d’identità più profondi, unendo la bellezza del nostro patrimonio archeologico e museale alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e di riscoperta culturale.”