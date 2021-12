MESAGNE – STAGE DI DANZA CON SABRINA SATURNO AL “FERDINANDO”

Dopo i webinar sulla storia, le tecniche e gli stili della danza contemporanea, la sezione del Liceo Coreutico dell’IISS Epifanio Ferdinando organizza per il 17 e il 18 dicembre uno stage di danza con Sabrina Saturno, direttrice del Professional Dance Center di Salerno, polo per la formazione sulla danza contemporanea in Italia e referente nella didattica per la formazione di danzatori ed insegnanti di danza contemporanea.

La formazione e le esperienze svolte in Mitteleuropa hanno dato forma ad un profilo innovativo e versatile coltivando particolare interesse verso la didattica, qualità che potranno essere apprezzate sia nelle lezioni mattutine, riservate agli studenti della scuola, sia in quelle pomeridiane, riservate alle scuole di danza che hanno sottoscritto con la scuola la convenzione “Danza, cultura e territori” 2021/22.

Nello specifico, l’orario per le scuole di danza sarà il seguente:

– il 17 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00

– il 18 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

Per info e prenotazioni si prega di scrivere all’indirizzo claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it.