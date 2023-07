MESAGNE – STORIE MALEDETTE SUL CALCIO AL PARCO “POTI'”

“Storie maledette del calcio” al parco “ R. Potì “

Martedì 4 luglio sarà a Mesagne, nella splendida cornice del parco urbano “ R. Potì”, alle ore 20,00,il giornalista Roberto Maida che presenterà il libro “ Storie maledette del calcio” .(Ciò che la telecronaca non può raccontare). Anche lo sport più popolare del mondo nasconde segreti indicibili,storie che non vogliono( o non possono)essere divulgati. L’autore, Roberto Maida, parla di morti dovute a cure “ speciali “, suicidi inspiegabili che hanno lasciato sgomenti,terribili agonie provocate da malattie rare, la Sla in primis. Mesagne,non lo dimentichiamo,è stata candidata a capitale italiana della cultura ed ha ricevuto il riconoscimento dalla nostra regione come capitale della cultura della Puglia, e quindi si fregia continuamente ad ospitare personalità di spicco della cultura a livello nazionale. L’evento è stato organizzato dal comitato pro parco che ha in animo di riempire di contenuti lo splendido parco che è una delle bellezze di Mesagne,troppo spesso dimenticato, in collaborazione con la Biblioteca comunale “ U. Granafei “ e con la libreria Taberna.La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale della città di Mesagne ed è inserita nel programma dell’estate mesagnese.